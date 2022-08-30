Олланд озвучил мультфильм про первобытных людей Экс-президент Франции Олланд озвучил полнометражный мультфильм про первобытных людей

Экс-президент Франции Франсуа Олланд озвучил перснажа полнометражной ленты по мотивам популярного в стране мультсериала и комиска «Кремень в большом городе» Он рассказывает о первобытных людях. Об этом сообщает AFP со ссылкой на окружение политика.

Вместе с Олландом в студии звукозаписи находилась его супруга Жюли Гайе. Пара встречается уже несколько лет, однако свои отношения они оформили только летом 2022 года. По данным агентства, Гайе также записала реплики для одного из персонажей.

Он — сумасшедший комик. Он был сумасшедшим, гиперсмешным, — заявил автор комиксов Жульен Бержо, выступающий под псевдонимом Жюль.

Он не рассказал, какого персонажа озвучивал бывший глава Франции, но отметил, что тот будет появляться на протяжении всего повествования. Жюль предпложил, что лента выйдет в прокат в 2023 году.

Комиксы и сериалы Бержо рассказывают о первобытных людях, живших 40 тысяч лет назад. При этом автор пытается убедить читателей и зрителей, что его персонажам не чужды современные проблемы.

7 мая в Елисейском дворце прошла церемония инаугурации вновь избранного на пост президента Франции Эммануэля Макрона. На церемонии присутствовало 450 гостей, среди которых бывшие президенты Пятой республики Франсуа Олланд и Николя Саркози.