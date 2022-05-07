Макрон вступил в должность президента Франции

В Елисейском дворце проходит церемония инаугурации вновь избранного на пост президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает BFM TV. На церемонии присутствуют 450 гостей, среди которых бывшие президенты Пятой республики Франсуа Олланд и Николя Саркози.

В начале церемонии председатель Конституционного совета объявил окончательные результаты выборов, согласно которым во втором туре Макрон обошёл свою соперницу Марин Ле Пен. После этого великий канцлер ордена Почётного легиона вручил Макрону цепь гроссмейстера ордена — символа высшей государственной власти.

Французы сделали выбор в пользу республиканского и европейского проекта и проекта независимости в дестабилизированном мире. Наше прошлое является ярким свидетельством того, что именно в более трудные времена Франция раскрывает лучшее в нас самих, — сказал Макрон в ходе своей речи на церемонии.

Макрон победил во втором туре президентских выборов с результатом 58,55% голосов по итогам подсчёта 100% бюллетеней. Его соперница Марин Ле Пен набрала во втором туре 41,45% голосов.

Явка на выборы оценивается на уровне 72,37%. Среди обработанных бюллетеней 8,73% оказались испорченными или пустыми. Пока это самый низкий показатель явки за всю историю вторых туров выборов президента во Франции. Ещё ниже явка была в 1969 году, тогда она составила 68,9% избирателей.