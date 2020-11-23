Оксфордский словарь не стал определять главное слово года

https://static.news.ru/photo/fccd1590-2d89-11eb-a561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philafrenzy/Global Look Press

Оксфордский словарь английского языка не смог определить одно важнейшее слово 2020 года. Вместо этого был опубликован целый ряд понятий, характеризующих прошедшие месяцы.

В заявлении Оксфордского словаря отмечается, что весь мир в 2020 году был вынужден ко многому быстро адаптироваться и привыкать. И английский язык не стал исключением. По словам специалистов, за прошедшие месяцы был зафиксирован феноменальный масштаб изменений и развития языка. Поэтому издатели пришли к выводу, что описать 2020 год одним словом нельзя.

В Оксфордском словаре основные понятия разместили в соответствии с календарной последовательностью. Так, например, главным словом января стал, в переводе на русский, «разрушительный лесной пожар». В этот месяц пожара была охвачена территория Австралии. Также январь обозначен словом «импичмент». Это понятие попало в словам в связи с соответствующей процедурой в отношении президента США.

Весна дала словарю сразу несколько слов, связанных с пандемией, в их числе «коронавирус», «локдаун», «социальное дистанцирование» и «возобновление».

Также лексикографы отметили прилагательное «белорусский» как одно из слов августа 2020 года в связи с переизбранием в Белоруссии Александра Лукашенко на шестой президентский срок, сообщается на сайте словаря.

Как ранее передавал NEWS.ru, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал «самоизоляцию» и «обнуление» словами 2020 года, сообщил научный руководитель проекта «Слово года» Института Пушкина Михаил Осадчий.

Как отметили авторы проведённого исследования, в 2020 году две темы в России обошли с большим отрывом все остальные: пандемия коронавируса и внесение изменений в Конституцию.