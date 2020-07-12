Окружение Зеленского назвало Сенцова «морально прогнившим приспособленцем»

https://static.news.ru/photo/ce8964a4-c439-11ea-bb2a-fa163e074e61_660.jpg Олег Сенцов Фото: Antonymon/wikipedia.com

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, входящий в окружение лидера страны Владимира Зеленского, раскритиковал выделение режиссёру Олегу Сенцову 25 млн гривен на съёмки фильма «Носорог».

Подоляк считает, что режиссёра использовали для решения своих интересов представители патриотической номенклатуры страны. Они продавали обществу «красивую историю страданий». Чиновник подчеркнул, что никто ничего не делал для его освобождения. По его словам, его освободили из тюрьмы совсем другие люди, не поставив перед ним никаких условий.

А на выходе стандартное. Подобно мазохирующему субъекту Сенцов сразу упал в объятия тех, кто юзал его в качестве «разменной жертвы». И сразу напрочь заболел тем самым синдромом «приспособленчества и неблагодарности». Ещё и с обязательной публичной составляющей, когда нужно регулярно выходить в медиа с оскорблениями, — написал Подоляк на своей странице в Facebook.

По его словам, украинский режиссёр отвратителен «в собственном политическом приспособленчестве» и предсказуем в своих шагах. Подоляк назвал его «самодеятелем» с небольшим набором идей. Он задался вопросом, для чего государству поддерживать таких деятелей искусства, которые не генерируют ничего адекватного.

Такова наша традиция. Мы периодически берём мелкого человека, волею случая оказавшегося на информационной передовой, и делаем его медийной звездой. Гордым орлом, который имеет собственное я. А потом — в реалиях — быстро выясняется, что это банальный приспособленец, — отметил советник главы офиса президента.

Украинский режиссёр Олег Сенцов, снявший за свою карьеру всего один фильм, был приговорён в августе 2015 года в России к 20-летнему тюремному сроку за подготовку терактов в Крыму. Он отбывал наказание в колонии № 8 города Лабытнанги. 7 сентября 2019 года режиссёр был передан Украине в рамках обмена заключёнными между двумя странами.

После возвращения на родину Сенцов рассказал журналистам о пытках в российской тюрьме, которые якобы проводили сотрудники ФСБ. Также режиссёр пообещал, что вернётся в Крым «только на танках». Он подчеркнул, что пока такой возможности нет.

NEWS.ru писал, что в Европарламенте Сенцову вручили премию имени Сахарова.