Около четверти бомбоубежищ на Украине оказались непригодными Глава МВД Украины Клименко: четверть бомбоубежищ в стране непригодны или закрыты

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Украинская полиция совместно с региональными властями провела проверку более 4800 бомбоубежищ и пришла к выводу, что примерно четверть из них не работает, сообщил в Telegram глава МВД страны Игорь Клименко. Министр добавил, что такие ревизии будут проводиться регулярно.

Проверили более 4800 укрытий: 252 из них были закрыты, еще 893 непригодны для использования. То есть каждое четвертое убежище, — написал Клименко.

Он также сообщил, что проверяющие зафиксировали все нарушения и передали составленные акты ответственным органам для устранения недостатков.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за закрытого во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища. Жители города жаловались мэру Виталию Кличко на то, что данная проблема существует давно. Он возложил ответственность за происходящее на глав районных администраций и предложил уволить их. В ответ глава Деснянской районной госадминистрации Киева Дмитрий Ратников заявил, что градоначальнику также следует покинуть свой пост, поскольку он тоже отвечает за безопасность киевлян.