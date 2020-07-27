Менее 20% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении

https://static.news.ru/photo/71f1641e-cfea-11ea-84d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лишь 19% граждан Украины считают, что в целом дела в стране идут в правильном направлении, в то время как 68% придерживаются противоположного мнения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого 15-20 июля 20020 года социологической группой «Рейтинг».

Согласно результатам исследования, свыше 60% респондентов считают, что экономическое положение на Украине за последние полгода ухудшилось, около четверти полагают, что оно не изменилось, и лишь 8% опрошенных отметили улучшение.

Между тем настроения относительно будущего более оптимистичны. Так, около 17% полагают, что в ближайшие полгода экономическая ситуация в стране улучшится, 35% предполагают, что она не изменится, и 40% украинцев ожидают ухудшения. В долгосрочной динамике процент тех, кто ожидает улучшения, снижается. Наряду с этим несколько уменьшается и чувство надежды (26%) среди населения, а разочарование остаётся эмоцией, которую испытывают больше всего (43%).

Причину возможного экономического кризиса 57% респондентов видят в некомпетентности власти, 26% считают, что экономический упадок наступит из-за пандемии коронавируса, а 8% — что причиной упадка станет война в Донбассе. Во время опроса, который проводился в июне, такие ответы давали 53%, 32% и 6% опрошенных соответственно, передаёт «Интерфакс-Украина».

В ходе исследования методом личного формализованного интервью авторы опросили две тысячи респондентов от 18 лет и старше во всех областях Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

В октябре 2019 года каждый пятый украинец считал, что ситуация в стране изменилась к лучшему. Большинство каких-либо позитивных перемен не заметили. Только 18% полагали, что за год экономическое положение страны укрепилось. 47% опрошенных с таким утверждением не согласились. Ещё 29% и вовсе были уверены, что жить стало хуже. Схожим образом украинцы оценили и личное благосостояние. У 17% оно улучшилось, 53% не увидели сдвигов, 30% рассказали об ухудшении финансового благополучия.

В начале 2020 года лишь 13% граждан Украины считали, что новая власть оправдывает их ожидания. 5% украинцев отметили, что новая власть проявила себя даже лучше, чем они рассчитывали. Только 30% опрошенных думали, что новая власть справляется лучше старой. В октябре 2019 года этот показатель равнялся 48%. При этом выросло число тех, кто считает, что новое политическое руководство ничем не лучше своих предшественников, — с 27% в октябре 2019 года до 39%, писал NEWS.ru.