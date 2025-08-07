«Офисы вверх дном»: в Кишиневе проходят обыски у членов блока «Победа» Шор: молдавские силовики проводят обыски у членов блока «Победа» в Кишиневе

Молдавские силовики проводят массовые обыски у членов оппозиционного блока «Победа» в Кишиневе и на севере страны, сообщил РИА Новости лидер политического движения Илан Шор. Следственные мероприятия организованы в связи с расследованием предполагаемого вмешательства в парламентские выборы, которые состоятся только в сентябре 2025 года.

Действия псов режима [президента Молдавии] Майи Санду ничем не отличаются от гестаповских методов. Они позволяют себе беззаконно врываться в дома граждан, «кошмарить» нашу команду. Прямо сейчас обыски и задержания происходят на севере страны и в Кишиневе, — сообщил оппозиционер.

По словам Шора, силовики «переворачивают офисы и дома вверх дном». Подозрения, в связи с которыми организованы обыски, оппозиционер назвал бредовыми. Он выразил уверенность, что обвинения во вмешательстве «Победы» в выборы, которые еще даже не состоялись, на самом деле являются лишь предлогом.

Обыски — это продолжение практики репрессий и запугивания всех, кто отказывается поддерживать этих мерзавцев, — подчеркнул политик.

Ранее молдавский блок «Победа» обратился к России и Турции с просьбой высказаться в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки Светланы Попан, которым суд недавно вынес приговоры в виде тюремного заключения. Как отметил представитель объединения Сергей Бургуджи на митинге, при нынешних властях в Молдавии усиливается давление на оппозицию, появляется много политзаключенных, что указывает на рост диктатуры в стране.