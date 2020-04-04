Офис Зеленского заявил о скором снижении цен на бензин на Украине

https://static.news.ru/photo/78acee6c-7686-11ea-a37b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Украины провело переговоры с владельцами АЗС на тему снижения цен на топливо. В ближайшее время стоимость горючего будет уменьшена.

По просьбе президента правительство провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться, — говорится на сайте главы государства.

Стоимость горючего на Украине увеличилась после введения карантина для противодействия коронавирусной инфекции. В стране нельзя проводить массовые мероприятия, остановлена работа всех учебных заведений. Украинцы не могут собираться на улицах в группы больше двух человек, гулять в парках, лесопарковых зонах и набережных. Также жители страны должны носить средства индивидуальной защиты и иметь при себе паспорт.

Карантин был введён с 12 марта по 3 апреля, позже его продлили до 24 апреля.

NEWS.ru писал, что по данным на 3 апреля число заражённых коронавирусом на Украине составило 1072 человека. Умерли 27 пациентов. Такие данные опубликовало МВД страны.