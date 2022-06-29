В Siemens свалили вину за сокращение поставок газа на Россию Siemens: сокращение поставок газа в ФРГ произошло по политическим причинам

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Значительное сокращение поставок российского газа в Германию произошло по политическим причинам, а не из-за невозвращения турбины для газопровода «Северный поток», заявил в интервью Süddeutsche Zeitung исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц объективно и уравновешенно реагирует на кризис, пытаясь смягчить эскалацию.

Очень удобно втягивать [в конфликт] компанию, которая хорошо известна в России. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа, — подчеркнул Кезер.

В «Газпроме» ранее заявили, что не смогли своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens, что могло привести к сокращению поставок газа по «Северному потоку». На компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата, также имеют место технические неисправности двигателей.

Позднее «Газпром» вывел из эксплуатации еще одну газовую турбину Siemens на компрессорной станции «Портовая». В компании объяснили, что остановка работы газотурбины связана с окончанием срока межремонтных наработок до капитального ремонта.