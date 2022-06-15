«Газпром» остановил работу еще одной газотурбины на «Северном потоке»

«Газпром» вывел из эксплуатации еще одну газовую турбину Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая». В Telegram-канале российской компании уточнили, что остановка работы газотурбины связана с окончанием срока межремонтных наработок до капитального ремонта. Уточняется, что производительность «Портовой» 16 мая за сутки составит 67 млн кубометров.

В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая, — сказано в сообщении.

На сайте «Газпрома» указали, что КС «Портовая» стала уникальной станцией в мире. Ее производительность составляет 55 млрд кубометров газа в год. «Портовая» играет ключевую роль в обеспечении транзита газа по «Северному потоку».

Ранее сообщалось, что «Газпром» не смог своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод «Северный поток» могут быть ограничены. На компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата, также имеют место технические неисправности двигателей.