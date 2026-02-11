Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 18:49

«Очень тяжелая ситуация»: в Раде показали всю глубину демографической ямы

Депутат Гетманцев: еще 200 тысяч человек могут уехать с Украины в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Демографическая ситуация на Украине остается очень тяжелой, заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в Telegram-канале. По его словам, из страны в 2026 году могут уехать еще 200 тысяч человек.

Демографическая ситуация на Украине в 2026 году остается очень тяжелой. <…> Как следствие — миграционные настроения среди населения только усиливаются. По прогнозам НБУ (Национального банка Украины. — NEWS.ru), в 2026 году с Украины может выехать 200 тысяч граждан, — написал Гетманцев.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что Вооруженные силы Украины могут привлечь к службе тысячи мужчин старше 60 лет. Так он прокомментировал решение украинского президента Владимира Зеленского разрешить гражданам соответствующего возраста заключать контракты. По его словам, это свидетельствует о неспособности Киева восполнить потери на передовой.

До этого депутат Верховной рады Руслан Горбенко предупредил, что практика принудительной мобилизации мужчин на Украине продолжится. По его словам, мобилизационный ресурс страны скоро иссякнет.

Украина
Верховная рада
депутаты
демография
эмиграция
