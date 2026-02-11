«Очень тяжелая ситуация»: в Раде показали всю глубину демографической ямы Депутат Гетманцев: еще 200 тысяч человек могут уехать с Украины в 2026 году

Демографическая ситуация на Украине остается очень тяжелой, заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в Telegram-канале. По его словам, из страны в 2026 году могут уехать еще 200 тысяч человек.

Демографическая ситуация на Украине в 2026 году остается очень тяжелой. <…> Как следствие — миграционные настроения среди населения только усиливаются. По прогнозам НБУ (Национального банка Украины. — NEWS.ru), в 2026 году с Украины может выехать 200 тысяч граждан, — написал Гетманцев.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что Вооруженные силы Украины могут привлечь к службе тысячи мужчин старше 60 лет. Так он прокомментировал решение украинского президента Владимира Зеленского разрешить гражданам соответствующего возраста заключать контракты. По его словам, это свидетельствует о неспособности Киева восполнить потери на передовой.

До этого депутат Верховной рады Руслан Горбенко предупредил, что практика принудительной мобилизации мужчин на Украине продолжится. По его словам, мобилизационный ресурс страны скоро иссякнет.