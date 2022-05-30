Очаровательный и амбициозный Макрон: политический путь и личная жизнь Чего ждать от его второго президентского срока

Фото Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

24 апреля действующий президент Эммануэль Макрон ожидаемо победил на выборах во Франции во второй раз. Его обещание, что «второй президентский срок не будет похож на первый», уже вошло в его биографию. NEWS.ru выяснял, что имел в виду президент Франции, чего ждать от второго президентского срока. Расскажем немного и о личной жизни в биографии президента Макрона.

Вторая гонка в биографии президента Франции Макрона

В своей биографии Макрон отметится как третий президент в истории Франции, который был переизбран на второй срок. Первый раз молодой политик занял президентский пост в 2017 году в возрасте 39 лет. На выборах в 2022-м, как и предполагали социологи, во втором туре оказались Макрон и Марин Ле Пен, что было предсказуемо.

Россияне, интересующиеся политикой, пристально следили за этой президентской гонкой. Многие болели за Ле Пен прежде всего из-за прагматического интереса: она не занимала однозначную антироссийскую позицию, как ее оппонент. Несмотря на то что победил Макрон, Евросоюз не на шутку встревожился после такого высокого результата Ле Пен. Несмотря на проигрыш, уровень ее поддержки показал, что Франция за последние несколько лет сильно уклонилась вправо: количество сторонников правой партии превышает 5 млн человек.

Биография Макрона www.imago-images.de/Global Look Press

Свою победную речь Макрон произнес на Марсовом поле, где пообещал стать «президентом для всех». Он поблагодарил не только своих избирателей, но и тех, кто вынужденно голосовал за него по причине несогласия с политикой оппонента, отметив, что он в долгу перед ними и учтет их позицию. «Ультраправым» избирателям, уверенно голосовавшим за Ле Пен, президент пообещал искать ответы на их нежелание видеть на президентском посту свою кандидатуру.

Лидер РФ Владимир Путин поздравил Макрона с победой, пожелав ему успехов в государственной работе, крепкого здоровья и благополучия. Но, параллельно с рухнувшими надеждами россиян, многие политологи говорят, что в течение следующих нескольких лет отношения России и Франции не изменятся.

Как биография Макрона повлияла на его политику

Детство, учеба, карьера банкира

Будущий президент Франции Макрон, биографию которого мы расскажем кратко, родился в декабре 1977 года в городе Амьен в северной части страны. Родители — люди науки: папа — профессор, мама — доктор медицинских наук.

Фактическим воспитанием Эммануэля, по его же воспоминаниям, занималась его бабушка по имени Маннет, директор колледжа. В своей биографии Макрон сам писал, что его политические взгляды и убеждения во многом берут начало в то время, когда его воспитывала бабушка. Она была не только его воспитателем, но и вдохновителем.

Способный мальчик имел статус лучшего ученика в классе. Кроме учебы ему с легкостью давались актерские и музыкальные конкурсы, в которых он завоевывал призы. Общался Макрон больше с преподавательским составом, общество сверстников Эммануэлю было не особо интересно. Это, несомненно, отразилось на личной жизни в биографии Макрона, но об этом расскажем чуть позже.

После окончания лицея в Амьене юноша переехал в Париж, учился в Высшей нормальной школе. Затем обучался в университете Нантер-ля-Дефанс, окончил Институт политических исследований. Будущий президент развивался разносторонне, чем значительно отличался от своих ровесников. В биографии Эммануэля Макрона следует отметить и два года сотрудничества с философом по имени Поль Рикер.

Президент Франции Эммануэль Макрон Reynaldo Paganelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальная школа администрации — следующий этап обучения будущего лидера Франции. По ее окончании есть условие — 10 лет работы на госслужбе. Однако Эммануэль проработал чиновником лишь четыре года, был финансовым инспектором в Минэкономики. В 2008 году Макрон покинул эту должность, заплатил неустойку и ушел в банковскую сферу.

Новым местом работы в биографии Макрона стал крупный финансовый холдинг Rothschild & Co. Он начал карьеру в банке Ротшильдов 29-летним стажёром. За два года Макрон сделал головокружительную карьеру, пройдя путь от менеджера до компаньона банка. С 2012 по 2014 год Макрон был заместителем генсекретаря.

Политическая карьера

На должности заместителя генсекретаря компании Ротшильдов молодого амбициозного специалиста заметил недавно избранный на пост президента Франсуа Олланд. Ему как раз нужны были талантливые люди, свежие лица, но не из действующих политиков, а со стороны. Так в биографии Макрона и началась политическая карьера.

Поначалу Макрон работал экономическим советником и спичрайтером, а летом 2014 года получил должность министра экономики и промышленности. За время его работы на этом посту был принят ряд законов. Больше всего запомнился, конечно, «Закон Макрона» от 2015 года. Поправки затронули сферу торговли, строительную отрасль, транспортную сферу, малый бизнес, адвокатскую деятельность м прочие направления.

Уже в следующем году Макрон создает социал-либеральную политическую партию с простым названием «Вперед!». Став партийным лидером, он выдвигает свою кандидатуру на выборах в президенты, на которых и побеждает в 2017 году.

Чего ожидать от второго срока

Предвыборная кампания Макрона имела ключевое направление — оборонная политика Франции и ЕС: увеличение оборонного бюджета, усиление координации с Евросоюзом по военным вопросам. Причиной такого подхода стала эскалация кризиса на Украине, а также российская военная операция, которую Макрон критиковал. Он поддерживал большую часть санкций Запада в отношении РФ, в частности отказ от российских нефти и газа.

Эммануэль Макрон Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что касается внутренней политики, тут президент пообещал продолжить реформы: повысить пенсионный возраст, взять курс на снижение налогов для предприятий, а также сократить уровень безработицы.

По мнению политологов, главной проблемой в биографии президента Франции Макрона на втором сроке станет то, что практически половина граждан страны настроена против его политики. Есть высокий риск того, что вернется классовая борьба.

Первостепенная задача президента Франции — сохранить страну в пятерке крупнейших мировых экономик. А основная проблема в этом вопросе — согласие Макрона на отказ от российских энергоресурсов вместе с другими странами Евросоюза. Эксперты уверяют, что в конечном итоге влияние на европейскую экономику будет сугубо отрицательным, что, несомненно, скажется на настроении простых граждан.

Личная жизнь в биографии Макрона: любимая жена, разница в возрасте

Личная жизнь Макрона всегда в центре внимания. Не обойдем стороной и мы эту часть его биографии — расскажем о жене и их разнице в возрасте, которая не дает покоя средствам массовой информации. Избранница Макрона — его бывшая учительница, он младше ее на 25 лет. Вот только нянчат вместе они не детей, а ее семерых внуков. Но обо всем по порядку.

Согласно биографии, Макрон познакомился с будущей женой в школе. 15-летний Эммануэль был без памяти влюблён в Бриджит Тронье. Но это не было подростковой влюбленностью — Макрон был настроен очень серьезно. Бриджит преподавала французский язык. Тогда будущей жене Макрона было 40 лет, она была замужней женщиной с тремя детьми, которые были ровесниками школьника-Макрона. Поначалу он скрывал свои чувства, но на каждом уроке удивлял учителя своими талантами и способностями, поэтому быстро перешёл в разряд любимчиков.

Затем Тронье вела театральный класс, где Макрон не мог не участвовать. Совместно с учительницей они работали над сценарием к постановке, в которой Эммануэль сыграл главную роль. Работая над пьесой, они встречались каждую неделю. Бриджит заявила в одном интервью, что именно тогда она поняла, что ее тоже тянет к Макрону и у них много общего.

Новость об увлечении сына повергла его родителей в ужас. Они устроили встречу с учительницей, на которой умоляли ее больше не видеться с Эммануэлем хотя бы до того, как он станет совершеннолетним. Молодого человека отправили учиться в Париж. Уезжая, Макрон оставил любимой обещание — вернуться и жениться на ней.

Жена Макрона Mehdi Taamallah/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обещание было сдержано — они поженились в 2007 году. Вот так «неправильный» роман в биографии Макрона перерос в настоящую любовь, прошел проверку временем, выдержал испытание пересудами и слухами. Они женаты уже 15 лет. Совместными детьми не обзавелись, но президент Франции с удовольствием нянчит всех семерых внуков Бриджит как родных.

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