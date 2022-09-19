Общественники ЛНР потребовали немедленно провести референдум Общественная палата ЛНР обратилась к Пасечнику с идеей немедленно провести референдум о вхождении в Россию

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Общественная палата (ОП) ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с инициативой провести референдум о признании республики субъектом Российской Федерации, сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на заявление заместителя председателя ОП ЛНР Лины Вокаловой. Члены ОП считают, что вхождение в состав России обезопасит страну и откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни.

Свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году на референдуме о самоопределении ЛНР, и все эти годы верили, что обязательно последует второй, который осуществит нашу мечту вернуться домой — в Российскую Федерацию, — говорится в обращении.

По словам Вокаловой, события последних дней показали, что Киев «перешел все красные линии», устраивая обстрелы мирного населения и террористическая акты. Однако, по ее словам, «кровавые провокации только сплотили народ Луганского края», укрепили его волю и веру.

1 сентября стало известно, что в Кремле планируют провести референдумы в Донбассе и на подконтрольных РФ территориях Украины до конца осени. Отмечалось, что власти исходят из двух перспектив организации референдумов: «близкой и отдаленной». Первая подразумевает, что они пройдут в сентябре, вторая — в ноябре.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин 2 сентября прокомментировал разговоры о сроках проведения референдума. По его словам, информация о том, что референдумы пройдут 4 ноября, требует проверок. Карасин сообщил, что видел пост об этом и «принял его к сведению», но подтвердить или опровергнуть сообщение не может.