С наступлением сентября в России миллионы школьников и студентов вернулись в учебные заведения, чтобы продолжить обучение. Важным его аспектом является изучение иностранных языков и получение опыта в зарубежных вузах. News.ru попросил представителей посольств ведущих стран Евросоюза рассказать о тех возможностях в сфере образования, которые они предоставляют учащимся как на территории России, так и за её пределами.

Обучение языку в школах и вузах

Многие зарубежные посольства и некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность в России, поддерживают изучение иностранных языков в школах и высших учебных заведениях страны. Так, французская дипмиссия работает с общеобразовательными школами, школами с углублённым изучением французского языка.

Посольство сотрудничает и с российскими университетами по таким специальностям, как лингвистика, педагогика, письменный и устный перевод, а также по многим другим направлениям (экономика, медицина, история, право и другие). В рамках сотрудничества реализуются стажировки для учителей и студентов во Франции, введены программы двойных дипломов.

В посольстве Германии в Москве News.ru рассказали о проекте Гёте-Института «Немецкий — первый второй иностранный», который реализуется в 44 регионах России. Цель организации — оказание поддержки распространению немецкого языка как второго иностранного в образовательных организациях. Также Гёте-Институт создал в регионах специальные ресурсные центры.

Мы поддерживаем возможность преподавания двух иностранных языков в российских общеобразовательных школах и готовы оказывать всестороннюю поддержку учителям и учащимся, выбравшим немецкий в качестве как первого, так и второго иностранного языка, — отметили в дипмиссии.

Языковые курсы

Языковые курсы в России для жителей страны традиционно организуют не посольства, а некоммерческие организации, основной миссией которых является продвижение языка за рубежом.

Так, Французский институт в России и сеть «Альянс Франсез» предлагают языковые курсы всех уровней и типов: общий французский, французский для конкретной цели, подготовка к получению международного сертификата DELF-DALF. Помимо Москвы институт осуществляет свою деятельность и в Санкт-Петербурге.

Желающие изучать немецкий язык могут обратиться в Гёте-Институт, одним из основных направлений деятельности которого является организация языковых курсов. Его филиалы функционируют в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Некоммерческая организация предлагает курсы для детей, подростков и взрослых, в том числе с возможностью дистанционного обучения. Также в Гёте-Институте можно сдать экзамен на знание немецкого языка и получить международный сертификат.

Итальянский Институт культуры в Москве предлагает языковые курсы для жителей столицы. Рассчитаны они по больше части на студентов, однако существуют и специализированные курсы. В институте также можно сдать экзамен на знание языка для получения международного сертификата.

Стипендиальные программы

Европейский союз предлагает стипендии для российских студентов, в рамках программы Erasmus Mundus — для обучения в магистратуре или аспирантуре. Студенты бакалавриата или специалитета могут подать документы на три разные магистерские программы, которые предлагают европейские вузы. Поскольку Erasmus Mundus реализуется в различных странах мира, на каждую магистерскую программу может быть отобрано не более двух студентов в год. Правила приёма и критерии отбора для всех едины, так что студенты находятся в равных условиях. В 2018 году стипендию получили 48 студентов из России.

Для тех, кто уже имеет степень магистра, может быть предоставлена стипендия для получения PhD. При этом обязательным условием является прохождение обучения в двух странах. Большую часть времени стипендиату необходимо провести в участвующем в программе вузе страны Евросоюза.

В посольстве Великобритании в Москве News.ru рассказали о поддержке стипендиальной программы Chevening. Она позволяет студентам из России бесплатно получить степень магистра в любом университете Великобритании по любой специальности. Стипендия покрывает 100% стоимости обучения, гарантирует ежемесячные денежные выплаты и позволяет участвовать в специальных мероприятиях для выпускников программы из более чем 160 стран.

Посольство Италии в России сообщило News.ru, что при участии мецената из РФ реализует программу обмена для начинающих музыкантов и оперных певцов. В ней принимают участие ведущие музыкальные учреждения Италии и России: театр Ла Скала, Большой театр, Римский оперный театр, Консерватория имени П.И. Чайковского и многие другие. Программа покрывает все расходы, связанные с обучением, в том числе перелёт, проживание и питание.

Образовательные инициативы

Пресс-секретарь представительства ЕС в России Луца Кадар рассказала News.ru об одной из наиболее важных и успешных инициатив представительства — Европейских школах. Они проводятся несколько раз в год в различных регионах России и направлены, прежде всего, на студентов.

Каждая Европейская школа — это дискуссионная площадка, где российские студенты на равных с европейскими дипломатами, журналистами, признанными российскими и европейскими специалистами по международным вопросам и проблематике ЕС обсуждают актуальные вопросы политики ЕС и отношений между ЕС и Россией. Школы проводятся три раза в год в крупных университетских городах России. Мероприятие для всех участников бесплатное, — пояснила она.

Пресс-секретарь представительства отметила, что всем кандидатам необходимо пройти конкурсный отбор, который предполагает оценку общего уровня осведомлённости о Европейском союзе, а английский язык является обязательным требованием.

West Coast Surfer/Global Look Press

В предыдущие годы участники главным образом были студентами факультетов политологии, экономики, международных отношений и межкультурной коммуникации, но в последнее время среди них всё больше будущих физиков, химиков, социологов, экологов, которых интересует развитие науки в Европе, — добавила она.

В посольстве Германии в России с News.ru поделились планами совместно с Библиотекой иностранной литературы им. Рудомино и посольствами Австрии и Швейцарии провести в сентябре фестиваль «Немецкий в Иностранке».

На фестивале, как и на других мероприятиях при поддержке МИДа Германии, особыми акцентами будут две важные даты этого года — 100-летний юбилей Баухуаса и «тройной» юбилей, связанный с жизнью и творчеством немецкого учёного и исследователя Александра фон Гумбольдта, в частности — 190-летие его экспедиции в Сибирь. Эти темы находят своё отражение и в мероприятиях проходящего сейчас Российско-Германского года научно-образовательных партнёрств, который уже послужил импульсом для того, чтобы образовательное сотрудничество между нашими странами получило новое развитие, — пояснили в дипмиссии.

Посольство Великобритании в России в октябре проведёт в Москве и Санкт-Петербурге ежегодную выставку британского образования Study UK: Discover You.

В Study UK: Discover You примут участие более 30 учебных заведений Великобритании. Искусство, дизайн, бизнес и финансы, менеджмент, IT и инновации, инжиниринг, медицина — основные направления образовательной программы выставки в этом году. По случаю Года музыки Великобритании и России — 2019 выставка будет включать в себя бесплатные семинары и лекции от представителей известных музыкальных учебных заведений Британии, — пояснили в британской дипмиссии.

Кроме того, каждый год отдел культуры и образования посольства Великобритании проводит несколько десятков культурно-образовательных мероприятий (лекций, мастер-классов, семинаров) в разных регионах России с участием ведущих британских экспертов.