Врачи зафиксировали во Франции четвёртый случай заражения коронавирусом. Пациентом стал пожилой турист из Китая.
Мужчина находился в тяжёлом состоянии,
В настоящий момент пациент находится в реанимации. Он прибыл из наиболее пострадавшей от вируса провинции Хубэй.
Как передавал NEWS.ru, только за 27 января в провинции Хубэй от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 24 человека и выявлен 1291 случай нового заражения. Общее количество жертв вируса превысило 100 человек. С этой же даты Россия остановила приём организованных туристических групп из КНР.
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