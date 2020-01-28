https://static.news.ru/photo/80d6f03a-41fa-11ea-ba8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Врачи зафиксировали во Франции четвёртый случай заражения коронавирусом. Пациентом стал пожилой турист из Китая.

Мужчина находился в тяжёлом состоянии, передаёт Le Figaro. Об этом сообщил генеральный директор здравоохранения страны профессор Жером Саломон.

В настоящий момент пациент находится в реанимации. Он прибыл из наиболее пострадавшей от вируса провинции Хубэй.

Как передавал NEWS.ru, только за 27 января в провинции Хубэй от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 24 человека и выявлен 1291 случай нового заражения. Общее количество жертв вируса превысило 100 человек. С этой же даты Россия остановила приём организованных туристических групп из КНР.