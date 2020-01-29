https://static.news.ru/photo/ab5f7aa4-427a-11ea-b7a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Schäfer/dpa/Global Look Press

Троих граждан Германии, заражённых новым коронавирусом 2019-nCoV, изолировали в клинике Мюнхена (Бавария). Об их болезни стало известно 28 января текущего года.

Было решено, что и три новых пациента будут направлены в стационар мюнхенской клиники Швабинг, там их изолировали, они находятся под врачебным наблюдением, — цитирует газета Abendzeitung представителя местного министерства здравоохранения.

По данным ведомства, все пациенты работают в компании Webasto. Сотрудник этой организации ранее заболел пневмонией, вызванной вирусом.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. Его население составляет 11 млн человек. Власти закрыли въезд и выезд из города.

Как передавал NEWS.ru, только за 27 января в провинции Хубэй от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 24 человека и выявлен 1291 случай нового заражения. Общее количество жертв вируса превысило 100 человек. С этой же даты Россия остановила приём организованных туристических групп из КНР. К 29 января количество заболевших вызванной китайским коронавирусом инфекцией достигло 6 тысяч человек.

Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса. Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.

Анализ подтвердил, что новый вирус действительно тесно связан с патогенами, поражающими летучих мышей, которые живут в провинции Юннань. Однако при этом у него обнаружился ряд уникальных черт в устройстве РНК вируса, несовместимых с теорией о недавней рекомбинации.