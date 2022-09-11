НМ ДНР: ВСУ попытались контратаковать в районе поселка Пески

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Народная милиция ДНР сообщила о попытке ВСУ предпринять контратаку в районе поселка Пески. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По сообщению Народной милиции, украинские войска в количестве танковой и мотострелковой роты выдвинулись из Первомайского в сторону Песков. Но при этом они встретили отпор со стороны батальона «Сомали» и 11-го полка Народной милиции.

В результате попытка контратаки сорвалась, противник отступил, оставив на поле боя два подбитых танка и понеся потери личного состава.

В этот же день российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области. Их готовили члены «Правого сектора» (организация признана экстремистской и террористической, деятельность на территории РФ запрещена) под руководством СБУ.

В конце августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль поселка Пески в ДНР. На тот момент он подчеркнул, что после освобождения населенного пункта необходимо будет разминировать территорию и найти схроны с оружием.