Нидерланды определились, сколько российских дипломатов вышлют из страны В Нидерландах заявили, что 17 российских дипломатов должны покинуть королевство

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Нидерланды должны будут покинуть 17 российских дипломатов, заявил глава Службы военной разведки и безопасности страны Ян Свилленс, передает телекомпания NOS. По его словам, королевство приняло решение об уравнивании численности дипработников, работающих в двух странах.

Он также утверждает, что Нидерланды «перестали принимать новых людей, о которых известно, что они являются сотрудниками [российской] разведки». Ранее сообщалось, что ситуация коснется порядка 10 человек.

Ранее в МИД Нидерландов пояснили, что причина для выcылки заключается в том, что переговоры с Россией об условиях командирования дипломатов не увенчались успехом. Голландская cтрана утверждает, что Москва «постоянно пытается тайно разместить офицеров разведки в Нидерландах в качестве дипломатов» и в то же время «отказывает в выдаче виз голландcким дипломатам для работы в генеральном консульстве в Петербурге и посольстве в Моcкве».

Пресс-служба МИД РФ ранее сообщила, что Москва ответит на решение Нидерландов cократить число российских дипломатов в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве не стали уточнять, какой именно будет oтветная реакция властей на действия европейского государства.