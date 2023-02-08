Нидерланды обвинили власти России в передаче «Буков» ДНР Прокуратура Нидерландов: власти РФ причастны к принятию решения о передаче ЗРК «Бук» ДНР

Фото: Министерство обороны РФ

В прокуратуре Нидерландов предположили, что руководство России причастно к принятию решения о передаче ЗРК «Бук» Донецкой Народной Республике. Об этом свидетельствуют телефонные разговоры, записанные в июне 2014 года, на которых российские госслужащие утверждали, что для противостояния ВСУ на востоке Украины необходимо более тяжелое вооружение, отмечается в заявлении прокуратуры о новых результатах расследования обстоятельств крушения рейса MH17 в 2014-м.

Имеются веские основания полагать, что в России решение о предоставлении ЗРК «Бук» сепаратистам в ДНР было принято президентом. К такому выводу пришла Совместная следственная группа (ССГ) в ходе расследования в отношении лиц, причастных в РФ к крушению самолета, — говорится в заявлении.

В прокуратуре подчеркнули, что Владимир Путин обладает иммунитетом как глава государства и не может подвергнуться судебному преследованию по данному делу.

17 ноября прошлого года суд в Гааге вынес приговор по делу о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году. Он пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, находившимся под контролем ДНР, при этом запуск не был случайным. Россиян Игоря Стрелкова и Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко признали виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 человек. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

Другого фигуранта дела, Олега Пулатова, признали невиновным. Судьи отклонили требование прокуратуры посадить его в тюрьму.

Самолет Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из 10 стран. В то время на юго-востоке Украины шли бои между ВСУ и ополченцами ДНР. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии пришли к выводу, что в воздушное судно попала ракета, выпущенная из ЗРК «Бук». Киев возложил вину на ополченцев, однако те отрицали наличие у них такого вооружения.