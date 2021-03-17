Нидерландский политолог оценил отношения Москвы и Амстердама после выборов

https://static.news.ru/photo/308fa808-87ca-11eb-ba05-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/Global Look Press

После победы правящей партии на парламентских выборах в Нидерландах отношения с Россией не изменятся к лучшему, подчеркнул в разговоре с NEWS.ru нидерландский политолог Тони фан дер Тохт. Их налаживанию мешает проблема сбитого в небе над Донбассом рейса MH17.

Выборы в Нидерландах проходили с 15 по 17 марта. Победу на них одержала Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая действующим премьер-министром Марком Рютте. Ему будет поручено сформировать правящую коалицию.

Это даёт основания полагать, что текущий курс Амстердама в отношениях с Россией будет продолжен, подчеркнул в комментарии NEWS.ru старший научный сотрудник Clingendael Institute Тони фан дер Тохт.

В настоящий момент в Нидерландах сложился широкий консенсус о том, что двусторонние отношения существенно не улучшатся, пока Россия не окажет содействие в привлечении к ответственности тех, кто сбил рейс MH17 в июле 2014 года — в этой трагедии погибли почти 200 нидерландских граждан, — отметил Тони фан дер Тохт.

Политолог добавил, что вопросы внешней политики в этой кампании были второстепенными по сравнению с внутриполитическими проблемами.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Нидерланды приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за подозрений, что он может вызывать тромбы в сосудах.