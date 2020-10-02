Незаконнорождённую дочь экс-короля Бельгии признали принцессой

https://static.news.ru/photo/d8987bb8-04a5-11eb-8c32-fa163e074e61_660.jpg Дельфина Боэль Фото: Laurie Dieffembacq/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Незаконнорождённую дочь бывшего короля Бельгии Альберта II 52-летнюю художницу Дельфину Боэль спустя семь лет судебных разбирательств признали принцессой.

По данным argumenti.ru, теперь женщина получила право на фамилию и титул своего отца. Соответствующее решение принял бельгийский апелляционный суд.

Теперь Боэль будет называться Дельфиной Саксен-Кобург-Готской, принцессой Бельгии, — заявил адвокат Боэль.

По его словам, женщина в восторге от решения суда, завершающего долгий судебный процесс.

Альберт II являлся королём Бельгии до 2013 года. Дельфина Боэль стала плодом его романа с баронессой Сибиллой де Селис Лоншан. При этом бывший монарх признал своё отцовство только после ДНК-теста.

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