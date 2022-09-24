Несколько сотен человек собрались на анти-украинский митинг в Варшаве

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В центре Варшава проходит митинг под лозунгом «Нет украинизации Польши», передает ТАСС. Мероприятие организовано националистической партией «Конфедерация польской короны». Протестующие называют угрозой для страны массовый наплыв граждан Украины. По их словам, в Польше действуют такие нормы права, которые ставят украинцев в привилегированное положение в сравнении с поляками.

«Здесь Польша, а не Укропол», «Президент за месяц сделал для украинцев больше, чем за семь лет для поляков», «Хватит спонсировать чужую войну», «Почему поляк должен уступать украинцу место в очереди к врачу?», «Помним Волынь» — гласят тексты на транспарантах участников демонстрации, — передает ТАСС.

Желание жителей Польши всячески поддержать украинцев можно считать похвальным, однако вследствие этого возникает проблема: многие беженцы используют страну в качестве «дойной коровы», говорится в статье издания Mysl Polska за авторством Агнешки Пивар. Она обвинила польские власти в том, что они намеренно ввели в заблуждение население.

Пивар указала, что поляков во многом дезинформировали о том, насколько им необходимо принять у себя украинцев, и люди «беспрекословно открыли свои сердца и дома» для беженцев. Однако, по словам автора, польское общество во многом осталось обманутым, поскольку многие украинцы приехали из тех районов, где нет никаких боевых действий и для их жизни и здоровья не было никаких угроз. Тем не менее они все равно поехали в Польшу, чтобы получать льготы и пособия.