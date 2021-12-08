Неприемлемо для Запада: новая глава МИД ФРГ оценила деятельность РФ и Китая

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Великобритания выделит на поддержку Украины дополнительно £1 млрд (около $1,3 млрд). Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский в своём Twitter. По словам президента, дополнительная сумма появилась в результате его переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Великобритания дополнительно выделит £1 млрд на поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей британской поддержки увеличится до £3,5...