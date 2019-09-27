Председатель Совета по вещанию Deutsche Welle Карл Юстен заявил, что телеканал надеется на обеспечение российскими властями возможности свободно работать на территории страны.
По его словам, информационный обмен, включающий в себя беспрепятственное выполнение корреспондентами своих должностных обязанностей, первостепенно важен, передаёт «Интерфакс».
Официальный представитель СМИ Кристоф Юмпельт отметил, что совет обсудил обвинения депутатов Государственной думы и пришёл к выводу об отсутствии нарушений в репортаже из России.
В связи с этим Совет по телерадиовещанию отвергает обвинение в том, что DW вмешивался во внутренние дела Российской Федерации, — подчеркнул он.
Как писал News.ru, ранее глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв заявил, что в действиях Deutsche Welle якобы выявлены признаки «оправдания экстремизма», пообещав обратиться в МИД с просьбой лишить германское издание аккредитации.
Профсоюз журналистов осудил выводы депутатов Госдумы, подчеркнув, что таким образом российские власти пытаются «ответить» на «аналогичное давление за рубежом и на освещение иностранными СМИ „московского дела“».