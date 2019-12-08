Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил орден главной героине передачи «Передача с Мышью». Для неё разработали специальную награду, которая позволила не обидеть орденоносцев прошлых лет.
Настоящий орден «За заслуги перед ФРГ» получил ведущий шоу Ральф Касперс,
Передача для детей идёт на немецком телевидении почти 50 лет и появилась в 1971 году как ответ на успех американской «Улицы Сезам».
Ранее, как писал NEWS.ru, генеральный директор компании «Российские железные дороги» Олег Белозёров вручил главному тренеру московского футбольного клуба «Локомотив» Юрию Сёмину орден Александра Невского.
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