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Россия должна продемонстрировать готовность к серьёзным договорённостям по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом накануне «нормандского» саммита заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По словам главы внешнеполитического ведомства, президент Украины Владимир Зеленский сделал первые шаги по разрешению конфликта — освободил пленных и начал отведение сил от линии соприкосновения. Сейчас и РФ должна показать,...