Немецкий политолог спрогнозировал будущее германо-российских отношений

Отношения между Россией и Германией могут усложниться, если немецкий МИД возглавит кандидат от партии «Зелёных» Анналена Бербок. Партия стала проамериканской и имеет антироссийскую повестку. Об этом в интервью «Украина.ру» рассказал немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, Бербок настроена разговаривать с Россией «очень жёстко». На повестку дня МИД Германии встанут защита прав человека в РФ и попытка «вернуть» страну в сторону западной демократии.

Но мы все понимаем, что это нереальная затея, — сказал политолог.

Он пояснил, что Россия сама знает, в каком направлении ей двигаться, поэтому все эти разговоры беспочвенны. Бербок просто «наткнётся» на главу российского МИД Сергея Лаврова, и это приведёт к усложнению взаимоотношений Берлина и Москвы.

Рар добавил, что окончательные решения останутся за будущим канцлером Олафом Шольцем. Политолог охарактеризовал его как человека мудрого и прагматичного и выразил надежду на то, что он сможет выстроить нормальные отношения с Россией.

Ранее Бербок заявила, что собирается помешать поставкам газа по «Северному потоку — 2», несмотря на то что трубопровод уже построен. Она обвинила власти РФ в замедлении поставок газа в Европу и усилении политического давления с целью быстрее получить оставшиеся разрешения для запуска трубопровода в эксплуатацию. По словам политика, она не стала бы их выдавать.