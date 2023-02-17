Немецкий политолог объяснил нерешительность Шольца в поставке танков Киеву Политолог Рар заявил о понимании Шольцем непредсказуемых последствий поставок танков на Украину

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Нерешительность канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставки танков Leopard 2 на Украину связана с тем, что он понимает, к каким непредсказуемым последствиям это может привести, заявил в интервью NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, лидер Германии не торопится выполнять обещание по поставкам в надежде, что конфликт завершится за столом переговоров.

Шольц понимает, что настоящее танковое сражение на территории современной Европы с участием техники РФ и НАТО может привести к непредсказуемым последствиям. Возможно, он тянет время в надежде, что Владимир Путин передумает и предложит договариваться. В Берлине явно не мечтают повторить Курскую битву, — отметил Рар.

При этом никто не может гарантировать Германии, что на поле боя она не потеряет разом все свои танки, добавил Рар. Но при таком сценарии громадные потери будут и у России, и у Запада, подчеркнул эксперт.

Также немецкий политолог предположил, что западные политики на Мюнхенской конференции будут призывать к увеличению поставок оружия Киеву и принятию новых санкций против России. По его мнению, Запад рассчитывает добиться поражения Москвы путем ужесточения ограничительных мер и усиления военной помощи Киеву. При этом конференция в Мюнхене является не более чем площадкой для дискуссий, поэтому ожидать принятия больших решений от нее не стоит, добавил Рар.