Немецкий генерал заявил о превосходстве России на Украине Немецкий генерал Вад предостерёг Киев от недооценки ВС РФ

Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач по освобождению территорий Луганской области / Фото Станислав Красильников/ТАСС

Отставной бригадный генерал немецкой армии и советник бывшей главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад отметил, что Украине стоит воздержаться от недооценки мощи Вооружённых сил России, сообщает газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом эксперт заявил в свете военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе, — приводит издание слова Вада.

Он также отрицательно высказался по поводу возможности для официального Киева вернуть Донбасс военным путём. Вад подчеркнул, что именно Россия определяет развитие событий на востоке Украины.

Западные наёмники, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, ранее признали превосходство российских военных в ходе специальной операции РФ. Они призвали не впадать в заблуждение по поводу бытующего мнения об армии России и отметили, что у россиян в действительности профессиональные военные и много современного оружия. Также британские наёмники были очень удивлены работой российских беспилотников.

При этом многие из них рассказали о процветающей в рядах украинской армии коррупции и беспорядке. Некоторые отметили, что не могли найти простые средства защиты и патроны к оружию.