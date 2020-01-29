https://static.news.ru/photo/f78c64ba-42b5-11ea-ab6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/global Look Press

Немецкие историки опознали жившего в США украинца Ивана Демьянюка на впервые опубликованных снимках из нацистского концлагеря Собибор. До своей смерти в 2012 году Демьянюк отрицал причастность к военным преступлениям и сам факт службы в охране Собибора.

Деменюк долго оставался первым номером в списке «Самых разыскиваемых нацистских преступников». В 2009 году престарелого мужчину депортировали из США, где он прожил жизнь простого рабочего, в Германию. В 2011-м немецкий суд признал Демьянюка причастным к убийству более 28 тысяч евреев в Собиборе.

Решение суда, пишет Reuters, оказалось переворотным, потому что доказательством вины стало лишь то, что Демьянюк был в Собиборе. Следствие не представило более весомых свидетельств.

Вывод [о том, что на фото Демьянюк] был сочетанием самых современных полицейских методов и исторических исследований, - заявил историк Мартин Куперс в комментарии Reuters.

Сын покойного Демьянюка не посчитал «размытые фотографии» доказательством того, что его отец был в Собиборе и является нацистским преступником.

Как писал NEWS.ru, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерёг политиков от вмешательства в историю и заявил, что страна должна помнить о преступлениях нацистов.