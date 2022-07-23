В Германии «московское» мороженое переименовали в «киевское» Немецкая торговая сеть Edeka переименовала «московское» мороженое в «киевское»

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Крупная торговая сеть Германии Edeka переименовала мороженое Ice Snack Sandwich Moskauer Art («Сэндвич со льдом по-московски») в Ice Snack Sandwich Kiewer Art («Сэндвич со льдом по-киевски»), сообщает Nordbayern. В пресс-службе компании пояснили, что данное решение было принято из-за спецоперации РФ на Украине.

Мы по-прежнему обеспокоены происходящим на Украине. Для нас важно продолжать выражать свою солидарность, и мы убеждены, что это можно показать и небольшими жестами, — заявила пресс-секретарь сети Мириам Хаймберг.

В компании отметили, что данное название не закрепится за мороженым навсегда и в дальнейшем оно будет переименовано в Ice Snack Sandwich.

Ранее стало известно, что «Русский салат» из кафе, обслуживающего саммит НАТО в Мадриде, переименовали в «Традиционный». Блюдо занимало первую позицию в меню и стоило €8. При этом наличие именно «Русского салата» вызвало недоумение, поскольку участники саммита планировали официально объявить Россию «угрозой» для НАТО.