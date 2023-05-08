Немцы поразились мании величия Зеленского Читатели газеты Die Welt назвали манией величия слова Зеленского о победе над Россией

Фото: Dirk Waem/Belga News Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Читатели немецкой газеты Die Welt назвали манией величия заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия потерпит поражение подобно нацистской Германии в 1945 году. По их мнению, украинскому лидеру следует думать о мирных переговорах с РФ, а не о победе над ней.

Какой же надо обладать манией величия, чтобы говорить такое, — написал один из читателей в комментариях.

Другой назвал глупым сравнение современной России с нацистской Германией, а третий уличил украинского лидера в историческом невежестве.

Один из комментаторов отметил, что у него мурашки бегут от постоянных заявлений Зеленского о победе над Россией. При этом он добавил, что сильно сомневается в таком исходе конфликта.

Ранее читатели одной из австрийских газет возмутились призывом посла Украины Василия Химинца запретить русским общинам проводить демонстрации в честь Дня Победы. В комментариях к статье дипломату напомнили, что Австрия является нейтральной демократической республикой, «а не диктатурой, как Украина».

Пользователи соцсетей также раскритиковали высказывание Зеленского о том, что россиянам нужно готовиться к «плохим новостям» по итогам его зарубежных поездок. Некоторые из них предположили, что украинский лидер может навлечь беды и на Европу.