Австрийцев разозлило высказывание посла Украины о Дне Победы Австрийцы осудили посла Украины за призыв запретить русским общинам отмечать 9 Мая

Фото: Бессмертный полк

«Бессмертный полк» в Вене

Читателей австрийского издания Exxpress возмутил призыв посла Украины в Австрии Василия Химинца запретить русским общинам проводить демонстрации в честь Дня Победы. В комментариях к статье дипломату напомнили, что Австрия является нейтральной демократической республикой, «а не диктатурой, как Украина».

Это нормально, что украинцы хотят диктовать нам, что мы должны делать, а что нет? — возмутился один из читателей.

Участники дискуссии заявили, что жители Австрии не обязаны мириться с какими-либо представителями Киева и исполнять их прихоти.

Вам, Украина, нечего делать в Австрии. Если вас что-то не устраивает, то возвращайтесь на родину и защищайте ее на передовой, — призвал другой комментатор.

Австрийцы напомнили, что в их стране в отличие от Украины не ограничивают свободу СМИ и не депортируют людей, не согласных с политикой Киева.

Мало того, что президент [Украины Владимир Зеленский] требует все больше и больше, его представитель свободно выдвигает требования нашей стране, — написал третий читатель.

Русская община в Вене запланировала провести акции 7 и 9 мая. В 1945 году в боях за освобождение Вены погибли 80 тысяч солдат Красной армии. При этом жертвами концлагерей на территории республики стали более 40 тысяч граждан СССР.

Ранее посол России в Вене Дмитрий Любинский назвал позорным и неприемлемым отзыв приглашений делегациям РФ и Белоруссии на торжества в честь освобождения Австрии от нацистов. Несмотря на это, российские дипломаты почтут память погибших за свободу страны советских граждан вне рамок официальных мероприятий, заявил он.