Европейцев ужаснули плохие новости Зеленского для россиян Пользователи Twitter осудили слова Зеленского о плохих новостях для россиян

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Пользователи Twitter раскритиковали высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам нужно готовиться к «плохим новостям» по итогам его зарубежных поездок. Некоторые юзеры, комментарии которых приводит РИА Новости, ужаснулись таким угрозам, предположив, что Зеленский может навлечь беды и на Европу.

Он показывает свое истинное лицо! — написал один из пользователей.

Многие комментаторы выразили убеждение, что Зеленскому нужно подписывать мирный договор.

Скоро некоторые страны НАТО начнут выступать против Украины, чтобы заставить ее подписать соглашения, — предрек читатель.

Еще один пользователь предложил вместо оружия пожертвовать Зеленскому новую одежду.

Зеленский хочет превратить в пепел и Европу, — обеспокоился другой юзер.

На этой неделе президент Украины побывал в Финляндии и Нидерландах, а также выступил в Международном уголовном суде в Гааге, где призвал создать трибунал для России.

Ранее пользователи Twitter назвали Зеленского «трусливым поросенком» после того, как он рассказал, что всегда носит с собой пистолет на случай попадания в плен. Президент Украины признался в этом в интервью, которое дал накануне годовщины самоубийства Адольфа Гитлера.