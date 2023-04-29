Зеленский объяснил, зачем носит с собой пистолет Зеленский признался, что носит с собой пистолет на случай попадания в плен к россиянам

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову признался, что всегда носит с собой пистолет на случай, если попадет в плен к россиянам или другой чрезвычайной ситуации. Он заверил, что использовал бы оружие в критической ситуации для защиты.

У меня есть [пистолет], да-да. Я умею [им пользоваться]. Представляешь себе, президент Украины — в плену у россиян? Это позор! Я думаю, это позор! — сказал Зеленский.

Интервью президент Украины дал в преддверии годовщины самоубийства лидера немецких нацистов Адольфа Гитлера.

В мае 2022 года читатели французской газеты Le Figaro назвали возможные сценарии конца политической карьеры Зеленского. Так, президенту Украины предрекали повторение судьбы иракского лидера Саддама Хуссейна с захватом в плен и казнью после суда, а также участь румынского диктатора Николае Чаушеску с арестом и казнью без суда и следствия. Кроме того, французы не исключили, что в попытке избежать правосудия Зеленский сведет счеты с жизнью, как Гитлер, либо будет казнен без разбирательств, как террорист Усама бен Ладен.