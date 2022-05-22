«Захват в плен и казнь»: французы о вариантах завершения карьеры Зеленского Читатели Le Figaro назвали четыре возможных сценария завершения карьеры Зеленского

Владимир Зеленский / Фото president_of_ukraine/flickr.com

В читателей французского издания Le Figaro не вселили уверенность заявления президента Украины Владимира Зеленского о дипломатическом исходе разрешения украинского конфликта. Большая часть аудитории в комментариях выступила за отставку главы государства. Один из подписчиков ежедневника назвал четыре варианта завершения президентской карьеры Зеленского.

«Саддам Хусейн»: захват в плен и казнь после суда. «Николае Чаушеску»: арест, затем казнь без суда и следствия. «Усама бен Ладен»: казнь без разбирательств. «Адольф Гитлер»: самоубийство в попытке избежать правосудия. На что ставите? — поделился мнением один из читателей Le Figaro.

Ранее речь президента Украины Владимира Зеленского в дистанционном формате на открытии 75-го кинофестиваля в Каннах разозлила французов. Своё негодование они выразили в комментариях в соцсетях.

Кроме того, пользователи соцсетей заподозрили Зеленского в записи видеообращений в нетрезвом состоянии. Они отметили, что президент во время записи роликов в своём офисе постоянно крутит камерой телефона и показывает различные предметы в кабинете, а также указали на его несвязную речь и странное поведение.