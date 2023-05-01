«Кокаиновый медведь»: в Сети высмеяли слова Зеленского о ношении пистолета Пользователи Twitter высмеяли слова Зеленского о ношении пистолета

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского назвали «трусливым поросенком» и «кокаиновым медведем» после того, как он рассказал, что носит с собой пистолет. Пользователи Twitter отнеслись со скепсисом к словам политика и обвинили его в попытке просто играть роль.

Владимир Зеленский, он же — Кокаиновый Медведь, — написал Bionic Sasquatch.

Пользователь Prometheus написал, что президент Украины — «трусливый мошенник», о чем теперь знает весь мир. Joshua Kerr в свою очередь напомнила, что в прошлом Зеленский был комиком и теперь «просто играет роль». Некоторые пользователи сыронизировали на тему того, что у Зеленского есть двойник, который «везде с ним ходит».

Ранее Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову признался, что всегда носит с собой пистолет на случай, если попадет в плен к россиянам или другой чрезвычайной ситуации. Он заверил, что использовал бы оружие в критической ситуации для защиты.

В мае 2022 года читатели французской газеты Le Figaro назвали возможные сценарии конца политической карьеры Зеленского. Тогда не исключалось, что в попытке избежать правосудия президент Украины сведет счеты с жизнью, как лидер немецких нацистов Адольф Гитлер, либо будет казнен без разбирательств, как террорист Усама бен Ладен.