«Должна быть ответственность»: Зеленский призвал создать трибунал для РФ Зеленский предложил создать международный трибунал против России

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил представителям международных судебных институтов в Гааге создать трибунал для России, передает ТАСС. По словам украинского лидера, РФ должна ответить за свои действия, для чего необходима работа высшего судебного органа.

За агрессию должна быть ответственность, и этого можно добиться только с помощью международного трибунала. <...> Мы выступаем за создание такого трибунала, — выступил Зеленский в Международном уголовном суде.

Ранее к группе по созданию специального трибунала против России по окончании боевых действий на Украине решила присоединиться Молдавия. Посольство России осудило это намерение.

В марте Вашингтон выступил за создание международного трибунала по Украине, который бы действовал согласно ее законодательству. Замглавы МИД России Сергей Рябков ответил тем, что назвал трибунал цацкой.

17 марта в Гааге уже выдали ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В суде заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».