Немцы осудили депутата бундестага, назвавшего 8 мая «днём поражения»

https://static.news.ru/photo/a4ef24a2-792b-11ea-997c-fa163e074e61_660.jpg Берлин, Германия Фото: Frank Sorge/imago-images.de/Global Look Press

Немецкие политики раскритиковали депутата бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Александера Гауланда, который назвал День освобождения Европы от нацистов «днём абсолютного поражения Германии».

Член партии «Зелёных» Чем Оздемир напомнил коллеге, что 8 мая в Европе вспоминают победу над нацистским террором и освобождение узников концлагерей, поэтому видящие абсолютное поражение «стоят по другую сторону баррикад», цитирует его РИА Новости.

Левый депутат Ян Корте назвал Гауланда «правоэкстремистом» и спросил, поддерживает ли член «Альтернативы для Германии» убийство шести миллионов евреев и отправку инакомыслящих в концлагеря.

Как писал NEWS.ru, левый депутат немецкого парламента Андрей Хунко поддержал заявление бывшего канцлера Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент не передаст Крым в состав Украины.