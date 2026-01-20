«Не удивляет»: Азаров о внезапной отмене выступления Зеленского в Давосе

Речь украинского президента Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе не была бы интересной, заявил NEWS.ru бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его мнению, монолог политика вряд ли содержал бы новую информацию для членов ВЭФ.

Трудно сказать, чем конкретно вызвана отмена выступления Зеленского в Давосе. Я конкретных деталей не знаю, но меня эта новость не удивляет. Что, собственно говоря, хотели от него услышать? Что нового он мог сказать такого, чего не знали бы те люди, которые собираются в Давосе? То есть это выступление ничего бы не изменило. Кстати, я бывал в Давосе и могу сказать, что не всякое выступление вызывает интерес у публики. Это по моему собственному опыту. Это говорит о том, что для того, чтобы выступать на этой площадке, нужно все-таки иметь какие-то новые идеи, чтобы выступление вышло интересным, — поделился Азаров.

Как подчеркнул экс-премьер Украины, не исключено, что Зеленского не захотели видеть на форуме из-за соответствующей позиции президента США Дональда Трампа. Однако, по его словам, окончательные решения, как правило, принимают организаторы мероприятия, которые составляют графики и согласовывают их с различными странами через дипломатические каналы.

Если речь идет о выступлениях руководителей государств, они включают их в свои планы. Поэтому мне трудно судить, кто там принимал решение. Сейчас пока никаких комментариев не вижу, поэтому давайте мы не будем уделять этому слишком большого внимания. Так или иначе Зеленский продолжит кататься по миру, выпрашивать деньги и вооружение. Пока мы видим, что Запад продолжает гнуть свою линию, — резюмировал Азаров.

Ранее сообщалось, что выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе не состоится. Оно было запланировано на 20 января.