Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 10:00

«Не смотри»: на Западе осудили истерику Залужного из-за Нетребко

Аналитик Кошкович предложил Залужному не смотреть выступление Нетребко в Лондоне

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Социальные сети

Аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети Х осудил посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного на фоне его возмущения выступлением российской оперной певицы Анны Нетребко в Лондоне. Кошкович напомнил дипломату, что он может просто не смотреть концерт.

Если она тебе не нравится, не смотри, — обратился аналитик к Залужному.

Ранее Залужный назвал «предательством» разрешение Нетребко выступить в Лондоне. По его мнению, появление артистки в Королевском оперном театре, которое состоится 11 сентября, стало проверкой «ближайшего и преданнейшего союзника» Киева со стороны президента России Владимира Путина.

До этого Залужный признал, что вся военная наука сосредоточена в России. Он отметил, что вести исследования без опоры на российские научные работы невозможно. При этом Залужный напомнил, что на Украине запрещено цитирование российских работ в научных исследованиях.

Украина
Валерий Залужный
Лондон
Британия
Анна Нетребко
