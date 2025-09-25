Названы возможные направления наступления ВСУ в 2026 году Военэксперт Кнутов: ВСУ могут начать наступать под Сумами и в Крыму в 2026 году

Вооруженные силы Украины могут предпринять попытки наступления в Сумской области и прорыва к Крыму в 2026 году, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, именно эти направления будут представлять первостепенный интерес для украинской армии в среднесрочной перспективе.

Я думаю, что сейчас ВСУ будут больше интересовать Сумская область и попытки прорыва к Крыму. Вот эти два направления: Сумская и Курская области соответственно и выход к Крыму [станут для ВСУ главной целью наступления в 2026 году], — высказался Кнутов.

Ранее сообщалось, что 25 сентября российские средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотников самолетного типа. Всего с начала СВО было уничтожено 667 самолетов противника, 283 вертолета, 86 623 БПЛА, 631 ЗРК, 25 246 танков и других боевых бронированных машин.

До этого стало известно, что российские войска нанесли удар по позиции ВСУ с зенитным ракетным комплексом Patriot. Противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию.