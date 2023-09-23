Названы страны Европы, экономику которых подкосит спецоперация РФ ABC Nyheter: спецоперация подкосит экономику ФРГ, Италии и еще трех стран Европы

Фото: Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press

Украинский конфликт ослабил экономический рост Европы, привел к скачку инфляции в регионе, и в ближайшие годы ситуация будет только хуже, сообщает издание ABC Nyheter со ссылкой на исследование ЦБ Швейцарии. По данным экспертов из Цюриха, негативные последствия от российской специальной военной операции на Украине в большей степени затронут экономику Франции, ФРГ, Великобритании, Италии и Швейцарии.

Специалисты подсчитали, что если бы не было военных действий, то ВВП этих стран могли быть на 0,1–0,7% выше текущих значений, а инфляция находилась бы на 0,2–0,4% ниже нынешней, — отмечается в публикации.

По мнению экспертов регулятора Швейцарии, негативные последствия для стран Европы от вооруженного противостояния окажутся еще более серьезными в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В течение ближайших двух лет состояние их экономики ухудшится почти в два раза.

Эксперты из Цюриха объяснили неблагоприятную тенденцию для стран Европы тем, что они несут большие военные расходы и принимают все большее количество мигрантов.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил вариант ужесточения на границах в связи с ростом числа мигрантов. Он отметил, что наиболее вероятен подобный вариант в отношении Польши. По словам канцлера, ФРГ «привержена праву на убежище», но любой, кто не может рассчитывать на защиту или совершил преступление, должен быть репатриирован. В связи с ситуацией на границах он призвал разъяснить возможные нарушения при выдаче виз в соседней Польше.