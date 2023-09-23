Шольц назвал причины для ужесточения контроля на границах Шольц допустил ужесточение контроля на границах из-за роста числа мигрантов

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил вариант ужесточения на границах в связи с ростом числа мигрантов. В ходе выступления на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) он отметил, что наиболее вероятен подобный вариант в отношении Польши, передает ТАСС.

По словам канцлера, в Европу, и в частности в Германию, приезжает много людей и в последнее время их число «резко возросло». ФРГ «привержена праву на убежище», но любой, кто не может рассчитывать на защиту или совершил преступление, должен быть репатриирован, подчеркнул Шольц. В связи с ситуацией на границах он призвал разъяснить возможные нарушения при выдаче виз в соседней Польше.

Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а потом обсуждала нашу политику предоставления убежища. <...> Должно быть так, чтобы те, кто приезжает в Польшу, регистрировались там и проходили процедуру предоставления убежища, — указал канцлер.

По его мнению, визы, которые выдавала Варшава за деньги, еще больше усугубили проблему. Шольц считает, что на эту тему «следует поговорить с польским правительством». Он добавил, что в зависимости от текущей ситуации «на границах, возможно, придется принять дополнительные меры».

Ранее стало известно о так называемом визовом скандале, его главным виновником назвали госсекретаря МИД Польши Петра Вавжика, 31 августа он был отправлен в отставку. Вавжика обвинили в подготовке плана облегченной выдачи виз временным работникам из 20 стран. Подобное развитие событий могло привести к въезду в республику порядка 400 тысяч мигрантов. Генпрокуратура Польши начала расследование в отношении семи человек по подозрению в ускоренной выдаче виз рабочим за дополнительную плату.

В свою очередь правительство Франции намерено отправить сотрудников Главного управления внутренней безопасности (DGSI) на границу с Италией из-за увеличения притока мигрантов. Данное ведомство выполняет функции контрразведки и борьбы с терроризмом. Специалисты будут проверять нелегальных мигрантов, задержанных на границе, а также выявлять среди них членов террористических организаций.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявила, что правительство страны примет срочные меры для противодействия нелегальной миграции. Она подчеркнула, что наплыв нелегалов в Италию стал «невыносимым». Согласно статистическим данным, на острове Лампедуза количество нелегальных мигрантов уже превысило количество местных жителей.