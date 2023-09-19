Франция направит контрразведчиков на границу с Италией из-за мигрантов

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Правительство Франции намерено отправить сотрудников Главного управления внутренней безопасности (DGSI) на границу с Италией из-за увеличения притока мигрантов, сообщает радиостанция Europe 1. Отмечается, что данное ведомство выполняет функции контрразведки и борьбы с терроризмом. Специалисты будут проверять нелегальных мигрантов, задержанных на границе, а также выявлять среди них членов террористических организаций.

Главное управление внутренней безопасности Франции направит свои силы в Ментон для проведения собеседований с нелегалами <...> и выявления лиц, подозреваемых в терроризме, — говорится в сообщении.

Власти страны также приняли и другие меры, направленные на укрепление границы с Италией на фоне миграционного кризиса. В частности, для наблюдения за границей будут задействованы беспилотные летательные аппараты. Помощь пограничникам также окажут подразделения вооруженных сил Франции.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявила, что правительство страны примет срочные меры для противодействия нелегальной миграции. Она подчеркнула, что наплыв нелегалов в Италию стал «невыносимым». Согласно статистическим данным, на острове Лампедуза количество нелегальных мигрантов уже превысило количество местных жителей.