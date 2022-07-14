Названы сроки референдума в Запорожье Глава ВГА Балицкий: референдум о вхождении Запорожской области в состав России состоится в начале осени

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Референдум о присоединении Запорожской области к России пройдет в начале осени, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий, передает ТАСС. Предполагается, что его проведут в первой половине сентября, окончательная дата будет утверждена исходя из вовлеченности людей, уточнил в беседе с РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов.

Референдум будет проведен в начале осени. Предполагаемые даты — первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей, — сказал он.

В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ установили полный контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации, в оборот введен российский рубль, начата трансляция российских телеканалов и радиостанций. Назначенные власти территорий заявили о желании войти в состав РФ в качестве субъектов.

Ранее Рогов заявил, что украинская армия предприняла попытку наступления в регионе. Ее бойцы получили жесткий отпор и бежали, отметил он.