Названы сроки полного освобождения Донбасса Басурин: освобождение территорий Донбасса будет завершено в этом году

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Полное освобождение территорий республик Донбасса произойдет уже в этом году, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, успешное продвижение союзных сил продолжается.

У нас есть определенное продвижение, и в дальнейшем — не будем говорить даты — но освобождение территории Донбасса будет закончено в этом году. В полном объеме, — сказал Басурин.

Он также подчеркнул, что вне зависимости от того, сколько Запад поставит оружия украинским военным, «все оно будет либо захвачено, либо уничтожено».

Кроме того Басурин заявил, что силы ДНР в двух районах перекрыли дорогу, которая соединяет Авдеевку и Константиновку, таким образом заключив Авдеевку в полукольцо. Он отметил, что в настоящее время готовится плацдарм для начала полного освобождения территории республики от украинских вооруженных формирований.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу во время инспекции группировки «Восток», выполняющей задачи на Украине, назвал приоритетом уничтожение дальнобойного оружия, которым ВСУ наносят удары по мирным жителям, полям и зернохранилищам. Он также отметил усиление ударных возможностей группировки.