Названы европейские страны — лидеры по доступности бензина РИА Новости: Россия заняла 13-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автозаправочная станция

Россия заняла 13-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В первую тройку по этому показателю входят Люксембург, Великобритания и Нидерланды.

В основе рейтинга лежит количество топлива, которое могут приобрести на среднемесячные зарплаты жители различных стран. Так, в Люксембурге при средней стоимости 95-го бензина в 120,8 рубля за литр можно купить более двух тысяч литров топлива. Второе место заняла Великобритания, где можно приобрести 1459 литров при стоимости бензина в 143,7 рубля за литр. В России этот показатель составляет 1057 литров бензина. Последнее место заняла Румыния: граждане этой страны могут купить лишь 384 литра бензина, что в пять раз меньше, чем в Люксембурге и почти в три раза меньше, чем в России.

При этом, по данным Росстата, цены на топливо в России с начала года практически не изменились, тогда как во всех остальных европейских странах они значительно выросли. Наиболее существенно стоимость увеличилась в Австрии (+48,4%), Болгарии (+44,5%) и Испании (+41,9%). В 19 странах рост превысил 25%. По оценкам аналитиков, в дальнейшем эта тенденция сохранится.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал от премьер-министра РФ Михаила Мишустина разобраться с ростом цен на бензин на заправочных станциях. По его мнению, розничная стоимость топлива должна понижаться аналогично оптовой цене бензина, которая последние полгода уменьшается.

За первое полугодие 2022 года стоимость бензина в России выросла на 0,4%, в то время как оптовая цена топлива АИ-92 снизилась на 9%. Миронов, ссылаясь на данные агентства «Петромаркет», заявляет, что чистая маржа при розничной торговле АИ-92 и АИ-95 через АЗС составляет девять и 10 рублей, что говорит о небывалом уровне сверхдоходности.