В Госдуме уличили АЗС в искусственном завышении цен на бензин Депутат Миронов потребовал проверить АЗС на искусственное завышение цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал от премьер-министра России Михаила Мишустина разобраться с ростом цен на бензин на заправочных станциях. По его мнению, розничная стоимость топлива должна понижаться аналогично оптовой цене бензина, которая последние полгода уменьшается, сообщает «Газета.ru».

Миронов считает, что АЗС могут нарушать антимонопольное законодательство с целью получения прибыли.

Несмотря на падение биржевых цен, в розничном сегменте цены и на заправках, принадлежащих вертикально-интегрированным нефтяным компаниям, и на принадлежащих независимым игрокам отличаются минимально, что может свидетельствовать о возможных нарушениях антимонопольного законодательства, — говорится в обращении депутата.

Отмечается, что за первое полугодие 2022 года стоимость бензина в России выросла на 0,4%, в то время как оптовая цена топлива АИ-92 снизилась на 9%. Миронов, ссылаясь на данные агентства «Петромаркет», заявляет, что чистая маржа при розничной торговли АИ-92 и АИ-95 через АЗС составляет 9 и 10 рублей, что говорит о небывалом уровне сверхдоходности.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов считает, что бензин в России дорожает при росте цен на нефть из-за стремления компаний продавать её за границу. Аналитик также предполагает, что стоимость топлива начнет существенно расти в конце сентября, после завершения сельскохозяйственных работ.

Несмотря на это, Росстат зафиксировал снижение цены на бензин в июне на 0,1% по отношению к маю. Картина падения стоимости бензинового топлива в стране наблюдается уже четыре месяца подряд. При этом цена на дизельное топливо за месяц не изменилась, заявили в Росстате.