01 сентября 2025 в 13:23

Названо условие, при котором Россия могла ударить авиабомбами под Одессой

Военэксперт Кнутов: ФАБ могли долететь до Одессы при уничтожении западной ПВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Россия могла нанести удар по Одесской области фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции при условии уничтожения систем противовоздушной обороны на береговой линии региона, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, из-за массированной атаки на военные объекты Украины под Одессой и уничтожения систем ПВО российская армия могла использовать бомбардировщики Су-34 для ударов ФАБ.

Я полагаю, что несколько дней назад наши Воздушно-космические силы, Военно-морской флот и ракетные войска сухопутных войск наносили массированные удары, в том числе и по Одессе, Ильичевску, Очакову. То есть это береговая линия, которая обычно прикрывается, в том числе натовскими системами противовоздушной обороны. Скорее всего, эти натовские комплексы в результате наших массированных ударов были выведены из строя. В результате у нас появилась возможность использовать фронтовой бомбардировщик Су-34. Су-34 смог выйти на необходимую дальность и произвести соответствующее бомбометание ФАБ с УМПК, — объяснил Кнутов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ударами по портам в Одесской области российская армия уничтожила второй крупнейший логистический узел по поставке вооружения на Украину. Он подчеркнул, что самый большой хаб по передаче военной техники украинским военным находится в Польше.

ВСУ
авиабомбы
СВО
Одесская область
Софья Якимова
С. Якимова
