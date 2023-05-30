Названо условие, при котором Киев может согласиться на транзит аммиака РФ Reuters: Киев согласится на транзит аммиака РФ при гарантии безопасного экспорта зерна от Москвы и ООН

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Украина может согласиться на транзит аммиака из России через территорию страны, если Москва и ООН предоставят Киеву безопасного экспорта зерна в рамках «черноморской сделки», сообщает Reuters со ссылкой на заявление замминистра инфраструктуры Украины Юрия Васькова. По его словам, после озвучивания гарантий политическое руководство страны примет решение о том, соответствует ли интересам республики предложение.

Если это ключевой вопрос, то ООН должна четко сказать, что Украина получит такую возможность [стабильно поставлять зерно] в случае возобновления транзита аммиака. Затем наше политическое руководство решит, в наших это интересах или нет,— сказал Васьков.

17 мая действующий президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что получил от России гарантии беспрепятственного выхода своих судов из портов Николаев и Ольвия на Украине. Он также заявил, что зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. Эрдоган поблагодарил руководство РФ, Украины и ООН за конструктивный подход.

Ранее МИД России сообщил, что зерновая сделка продлена до 17 июля 2023 года включительно. В ведомстве назвали пять ключевых задач, которые должны быть решены к этой дате, в противном случае Москва откажется от пролонгации соглашения.

Российская сторона требует переподключения Россельхозбанка к системе международных платежей SWIFT, разблокирования транспортной логистики и страхования, реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса, поставок запчастей для сельхозтехники и разморозки активов российских компаний.